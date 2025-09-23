- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Fabián Mario Balma, 17 de septiembre de 2025
- Ethel Zulema Fernández, 17 de septiembre de 2025
- Adalberto Oscar González, 17 de septiembre de 2025
.
