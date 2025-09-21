Un susto en la noche de Chacabuco

Emergencia.
En la noche de Chacabuco se registró una emergencia.
Volver a Chacabuquero.
Unos vecinos se asustaron porque salía humo de una camioneta.
Se le dio aviso a la Policía y no fueron necesarios los bomberos.
Se determinó que se trató de un escape de gas del tubo. Se cerró la llave de paso.
En el vehículo iban una pareja y un bebé de 8 meses de vida.
No hubo principio de incendio.
La camioneta pudo seguir circulando.
Ocurrió en Miguel Gil y Dorrego.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Retuvieron una moto y labraron varias infracciones en Chacabuco
- Incidentes en una vivienda de Chacabuco
- Murió un accidentado entre Chacabuco y Junín
- Robaron dos veces en una casa quinta de Chacabuco
- Chacabuco tiene 3 nuevos graduados universitarios
- Se terminó la tensión en el barrio de Chacabuco
- Pesar por el fallecimiento de una doctora que trabajaba en Chacabuco
- Video: Tensión en un barrio de Chacabuco
- Policiales: Cayó una luminaria - Incidentes en domicilios particulares
- Choque en el amanecer de Chacabuco
- Sigue la busqueda de un joven
Todavía se habla de esto:
- Incidentes en un negocio de Chacabuco
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Busca el celular en Chacabuco: tiene videos que muestran a quién se lo habría llevado
- Robo en un barrio de Chacabuco
- 500 bailarines se reunirán en un festival en una localidad de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Robo en la noche y algo mucho más oscuro
- Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI
No hay comentarios:
Publicar un comentario