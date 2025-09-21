domingo, 21 de septiembre de 2025

Un susto en la noche de Chacabuco

 


Emergencia.

En la noche de Chacabuco se registró una emergencia.



Emergencia.

Unos vecinos se asustaron porque salía humo de una camioneta.

Se le dio aviso a la Policía y no fueron necesarios los bomberos.

Se determinó que se trató de un escape de gas del tubo. Se cerró la llave de paso.

En el vehículo iban una pareja y un bebé de 8 meses de vida.

No hubo principio de incendio.

La camioneta pudo seguir circulando.

Ocurrió en Miguel Gil y Dorrego.


