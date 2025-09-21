domingo, 21 de septiembre de 2025

Robaron dos veces en una casa quinta de Chacabuco

 

En una misma semana.

Semana se registraron dos robos en una casa quinta ubicada en un barrio donde se han registrado otros hechos de inseguridad en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Según pudo saberse. La primera oportunidad fueron robados cubiertos y algunos enseres de cocina. Y en la segunda, un termotanque eléctrico. 

Se contactó que para ingresar al predio los ladrones hicieron un agujero en el alambrado perimetral. 

Ocurrió en inmediaciones de Alemania y Junín. Fue radicada la denuncia.


