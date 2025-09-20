Mix: Sigue la busqueda de un joven - Agradecimiento - Ayuda para un lesionado

Breves de Chacabuco.
Foto. Sigue la averiguación de paradero de Gregorio Ponce de 19 años. La familia compartió una nueva foto del vecino buscado desde el miércoles. Es la que encabeza la nota.
Ante cualquier novedad, llamar al 911 o concurrir a la Comisaría.
Volver a Chacabuquero.
Agradecimiento. Cristina Mabel Ransán compartió el siguiente agradecimiento:
Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Hospital Municipal del Carmen, en especial a la doctora Cintia Pérez, a todos los doctores del Ala 3 y al personal de servicio.
La atención recibida fue excelente, brindándome siempre respeto, dedicación y calidez humana. Estoy muy agradecida por el profesionalismo y el cariño con el que fui atendida.
Ayuda. Milagros Leonelli está vendiendo una rifa para ayudar a su hermano Damián quien tiene que ser operado y necesita protesis:
1° premio: 1 cordero, 1 vino, 1 gaseosa
2° premio: 1 torta postre
Cada número: $3000 pesos
Contacto: 2352444619
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidentes en un negocio de Chacabuco
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Busca el celular en Chacabuco: tiene videos que muestran a quién se lo habría llevado
- Robo en un barrio de Chacabuco
- 500 bailarines se reunirán en un festival en una localidad de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Robo en la noche y algo mucho más oscuro
- Empeora y se extiende la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI
Todavía se habla de esto:
- Pedido al intendente de Chacabuco tras la tormenta
- Choque en uno de los accesos a Chacabuco
- Tormenta en Chacabuco: Nuevo video, Registro de lluvia, Eventos suspendidos y lo que viene
- Choque ante una escuela de Chacabuco
- Temporal en Chacabuco: Despiste en la ruta - Quejas en los barrios
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una avenida
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una cuadra que está siendo pavimentada
- Accidente en la ruta 7 cerca de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se extendió una de las alertas Meteorológicas para Chacabuco y la zona
- Principio de incendio en un auto en Chacabuco
- Evitaron un robo en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario