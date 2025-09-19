Tormenta en Chacabuco: Nuevo video, Registro de lluvia, Eventos suspendidos y lo que viene

Mix de la tarde.
La lluvia de una tregua chacabuco pero continúa la amenaza de la alerta meteorológica del sábado.
Volver a Chacabuquero.
El video que encabeza esta nota fue enviado por un vecino del barrio Néstor kirchner y muestra Cómo quedó la calle k de lago luego de la tormenta.
Por otro lado los bomberos voluntarios informaron que el registro de lluvias fue de 66 milímetros.
Desde la Escuela de Actividades Culturales se informó que, debido a las condiciones climáticas pronosticadas para este sábado 20 de septiembre, se reprograma la presentación del Planetario Móvil en el marco de la jornada Primaveac.
La actividad se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre, desde las 13:00 horas, frente a la Municipalidad.
Asimismo, el Director de Desarrollo Agrario, Pablo Meizoso, informó que la feria Producir también ha sido reprogramada y se desarrollará en doble jornada los días 4 y 5 de octubre, desde las 10:00 horas, en la plaza San Martín.
Por su parte el servicio meteorológico nacional mantiene la alerta amarilla para el sábado de las 6.00 a las 18.00.
