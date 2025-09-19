Temporal en Chacabuco: Despiste en la ruta - Quejas en los barrios

Viernes con mucha agua.
El temporal de este viernes 19 de septiembre 2025 ha traído muchas complicaciones en distintos barrios de la ciudad de Chacabuco y también en las rutas.
En el kilómetro 221 del autopista Chacabuco - Junín despistó un rodado y personal policial pidió asistencia médica para el conductor.
Se trató de un auto marca Chevrolet que rozó con un camión.
"En Fuerza Aérea entre Mitre y Cervantes. tenemos agua adentro de las casa como siempre, nunca solucionaron el tema de los desagües", comentó Uriel.
"Es un desastre -comentó Esteban-. Hicieron una zanja que da la vuelta a la manzana el agua, en Fuerza Aérea y Pinto. ¿hasta cuando con las mentiras?"
"En la calle Liniers al 900 estamos cansados de hacer reclamos -sostuvo Cristian-. Caen 20 gotas y se inunda. Desde el Corralón dicen que no se puede hacer nada"
También hubo información de vecinos que indicaron inundaciones en los barrios UOCRA y Alvira de la Peña.
