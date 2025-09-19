viernes, 19 de septiembre de 2025

Temporal en Chacabuco: Despiste en la ruta - Quejas en los barrios

 


Viernes con mucha agua.

El temporal de este viernes 19 de septiembre 2025 ha traído muchas complicaciones en distintos barrios de la ciudad de Chacabuco y también en las rutas. 



Volver a Chacabuquero.

En el kilómetro 221 del autopista Chacabuco - Junín despistó un rodado y personal policial pidió asistencia médica para el conductor.

Se trató de un auto marca Chevrolet que rozó con un camión.

"En Fuerza Aérea entre Mitre y Cervantes. tenemos agua adentro de las casa como siempre, nunca solucionaron el tema de los desagües", comentó Uriel.

"Es un desastre -comentó Esteban-. Hicieron una zanja que da la vuelta a la manzana el agua, en Fuerza Aérea y Pinto. ¿hasta cuando  con las mentiras?"

"En la calle Liniers al 900 estamos cansados de hacer reclamos -sostuvo Cristian-. Caen 20 gotas y se inunda. Desde el Corralón dicen que no se puede hacer nada"

También hubo información de vecinos que indicaron inundaciones en los barrios UOCRA y Alvira de la Peña.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una avenida

- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una cuadra que está siendo pavimentada

- Accidente en la ruta 7 cerca de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Se extendió una de las alertas Meteorológicas para Chacabuco y la zona

- Principio de incendio en un auto en Chacabuco

- Evitaron un robo en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Policiales de Chacabuco: Robo en un barrio - Mujer agredida

- Alerta sobre estafa con falso “Bono Mujer”

- Quedó ruedas arriba en la autopista entre Chacabuco y Junín 

- Medida de no acercamiento entre dos vecinos de Chacabuco

- Chacabuco para Todos II: firmaron contrato con otro sindicato

- Policía: se aceptan personas tatuadas pero con condiciones

- Necrológicas II

- Choque en la mañana de Chacabuco

- Buscan la documentación que se extravió en un accidente en Chacabuco

- Necrológicas I 

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

- Una mujer fue trasladada al Hospital desde un barrio de Chacabuco






on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)