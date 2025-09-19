Choque en uno de los accesos a Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo un auto y una moto.
En el rodado de menor porte iban una mujer y dos menores.
Ambos vehículos circulaban en sentido descendente por el acceso Hipólito Yrigoyen. El choque se registró a la altura de la intersección con la calle Tonelli.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Tormenta en Chacabuco: Nuevo video, Registro de lluvia, Eventos suspendidos y lo que viene
- Choque ante una escuela de Chacabuco
- Temporal en Chacabuco: Despiste en la ruta - Quejas en los barrios
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una avenida
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una cuadra que está siendo pavimentada
- Accidente en la ruta 7 cerca de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se extendió una de las alertas Meteorológicas para Chacabuco y la zona
- Principio de incendio en un auto en Chacabuco
- Evitaron un robo en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Policiales de Chacabuco: Robo en un barrio - Mujer agredida
- Alerta sobre estafa con falso “Bono Mujer”
- Quedó ruedas arriba en la autopista entre Chacabuco y Junín
- Medida de no acercamiento entre dos vecinos de Chacabuco
- Chacabuco para Todos II: firmaron contrato con otro sindicato
- Policía: se aceptan personas tatuadas pero con condiciones
- Choque en la mañana de Chacabuco
- Buscan la documentación que se extravió en un accidente en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco
- Una mujer fue trasladada al Hospital desde un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario