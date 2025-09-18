Doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido dos alertas por tormentas para Chacabuco y la zona.
Ambas son de nivel amarillo. Son para las mañanas del viernes y el sábado.
Más allá de las alertas, están pronosticadas lluvias para las jornadas completas de los dos días.
