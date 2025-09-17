Incidentes en la mañana de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registraron incidentes en al menos dos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En ambos casos debió actuar la policía.
Primero fue un conflicto entre vecinos ocurrido en inmediaciones de San Martín e Insiarte.
Al parecer está relacionado con una situación que se vivió en el día de ayer en el cual un sujeto corrió a otros dos con un palo.
Por otro lado la policía pidió atención médica para una persona de sexo masculino que presentó lesiones en una situación ocurrida en un domicilio particular.
El personal del SAME brindó la atención en el lugar y se retiró sin necesidad de trasladar a la persona.
Sucedió en Zapiola entre Solís y Falucho.
