Intrusos en viviendas e Incidentes en las calles de Chacabuco

Desde la madrugada en la ciudad de Chacabuco hubo algunos incidentes en distintos puntos.
Durante la madrugada, una persona intentó ingresar a una casa ubicada en Pringles entre Sarmiento e Italia; sospechosos estuvieron junto a una casa en Mitre al 750; y por la noche, unos sujetos estuvieron rondando una quinta ubicada en inmediaciones de Junín continuación.
Por otro lado, en Andes y Gutierrez hubo una pelea por la tarde, y en San Martín continuación un sujeto corrió con un palo a dos personas, por la noche.
