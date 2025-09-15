lunes, 15 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I


Que en paz descanse: Juan.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Romualdo Juan Salinas. Falleció el 14/9/25, a los 82 años. Casa de duelo: Santa Fe 393. Sepelio a las 9.00.




