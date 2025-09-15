lunes, 15 de septiembre de 2025

Accidente en la ruta 7 a pocos kilómetros de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ruta 7 cerca de la localidad de Cucha Cucha del partido de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


En principio se trataría del despiste de un camión.

Ocurrió el kilómetro 198 aproximadamente.



