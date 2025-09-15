"La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. consolida su compromiso con la salud pública mediante la inauguración del nuevo Tomógrafo"

Comunicado.
EL Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda., junto al Sr Intendente Municipal y funcionarios del Área de Salud, anunciaron que ya se encuentra plenamente operativo el Tomógrafo Computado que la CECH adquirió para funcionar en el Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”.
Volver a Chacabuquero.
Esta adquisición de alta tecnología constituye un salto cualitativo fundamental en la capacidad diagnóstica del sistema de salud local: el nuevo y avanzado Tomógrafo, modelo Canon Prime de 160 cortes, permite obtener imágenes de alta resolución en segundos, optimizando la labor de los profesionales médicos y mejorando la seguridad del paciente al minimizar la exposición a la radiación.
Este proyecto se enmarca en una visión de desarrollo local y responsabilidad social, donde la Cooperativa, en articulación con el Gobierno Municipal, invierte sus recursos en infraestructura crítica para el bienestar de la comunidad.
Con esta acción, la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. reafirma su misión de contribuir activamente al progreso y la calidad de vida de sus asociados y de toda la ciudadanía.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Concurso Haroldo Conti: 1,8 millones de pesos en premios y publicación
- "Le robaron el celular a mí hijo en la escuela"
- Accidente en la ruta 7 a pocos kilómetros de Chacabuco
- Detectaron infracciones en talleres de autos y motos de Chacabuco
- Finde: Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá
- Esta semana se replica la probabilidad de lluvia en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Mix: Barovero agradeció a Chacabuco - Iluminación - Luminarias
Todavía se habla de esto:
- Tránsito de Chacabuco: Secuestraron 4 motos
- El ganador de la Fiesta del Alfajor Artesanal de Rawson
- Choque en la noche de Chacabuco
- Dos accidentes de tránsito en la ciudad de Chacabuco
- Motociclista accidentado en un camino rural
- Incendio causó grandes daños en una casa de Chacabuco
- Probabilidad de lluvias en la previa de una semana primaveral en Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y O'Higgins
No hay comentarios:
Publicar un comentario