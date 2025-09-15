Esta semana se replica la probabilidad de lluvia en Chacabuco

Registro de lluvias de la madrugada.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias para algunos días de esta semana.
De hecho podría haber mal tiempo el Día de la Primavera.
El registro de lluvias de los bomberos voluntarios de Chacabuco indicó que durante la madrugada cayeron en la ciudad 9 mm de agua.
El SMN indica que podría llover todo el día jueves y en la mañana del viernes.
Otros servicios meteorológicos albergan la probabilidad de lluvia tanto para el sábado como para el domingo que es el inicio de la primavera.
Ahora que analizar el desenvolvimiento de las distintas variables que se analizan para saber si se cumplen estos adelantos.
