Concurso Haroldo Conti: 1,8 millones de pesos en premios y publicación

Para escritores. Bases y condiciones.
En el marco del Plan Bonaerense de Fortalecimiento del Libro y la Lectura, el Instituto Cultural de la Provincia anunció la edición número XI del concurso Haroldo Conti, en homenaje al centenario del nacimiento del novelista y cuentista, nacido en Chacabuco y desaparecido durante la última dictadura cívico militar en Argentina.
Volver a Chacabuquero.
La participación es libre y gratuita, y la recepción de los trabajos comenzará el día 12 de septiembre y finalizará el 5 de noviembre de 2025, sin excepción. Las bases y condiciones pueden consultarse en la página web del Instituto Cultural.
Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que hayan nacido en el territorio bonaerense, o que habiten actualmente en el mismo con cinco años de residencia como mínimo. Solo se admite el envío de un relato de temática libre por autor, y debe ser original, inédito y no estar premiado ni presentado a otro concurso pendiente de fallo en el momento de enviar el original a este certamen.
El jurado estará compuesto por Liliana Heker, Tomás Downey y Magalí Etchebarne. Las obras premiadas formarán parte de una publicación de Ediciones Bonaerenses, el sello de la Provincia de Buenos Aires, quien será la encargada de editar el material resultante del presente concurso.
Los relatos deberán ser enviados a concursoconti.pba@gmail.com con el asunto “Concurso Haroldo Conti 2025”, y las eventuales consultas pueden ser remitidas al mismo mail con el asunto “Consultas”.
Se admite el envío de un relato por autor, de tema libre. Debe ser original, inédito y no estar premiado ni presentado a otro concurso pendiente de fallo en el momento de enviar el original a este certamen.
Debe tener una extensión de tres (3) carillas mínimo a quince (15) carillas máximo, medida A-4, presentadas en formato PDF, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1,5.
Premios:
- 1er Premio $800.000 y publicación colectiva en Ediciones Bonaerenses
- 2do Premio $600.000 y publicación colectiva en Ediciones Bonaerenses
- 3er Premio $400.000 y publicación colectiva en Ediciones Bonaerenses
Bases y condiciones:
https://institutocultural.gba.gob.ar/articulo-noticia/convocatorias/se-abre-la-convocatoria-para-el-concurso-haroldo-conti
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. consolida su compromiso con la salud pública mediante la inauguración del nuevo Tomógrafo"
- "Le robaron el celular a mí hijo en la escuela"
- Accidente en la ruta 7 a pocos kilómetros de Chacabuco
- Detectaron infracciones en talleres de autos y motos de Chacabuco
- Finde: Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá
- Esta semana se replica la probabilidad de lluvia en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Mix: Barovero agradeció a Chacabuco - Iluminación - Luminarias
Todavía se habla de esto:
- Tránsito de Chacabuco: Secuestraron 4 motos
- El ganador de la Fiesta del Alfajor Artesanal de Rawson
- Choque en la noche de Chacabuco
- Dos accidentes de tránsito en la ciudad de Chacabuco
- Motociclista accidentado en un camino rural
- Incendio causó grandes daños en una casa de Chacabuco
- Probabilidad de lluvias en la previa de una semana primaveral en Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y O'Higgins
No hay comentarios:
Publicar un comentario