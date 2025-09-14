domingo, 14 de septiembre de 2025

Dos accidentes de tránsito en la ciudad de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registraron dos accidentes de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



En Laprida y Azcuénaga se registró una colisión entre un auto y una moto. 

En Alsina y Cervantes se tocaron un auto y una bicicleta.

En ambos casos no hubo lesionados. En cuanto al menor que iba en bicicleta, la Policía buscó a la madre para que se hiciera cargo del mismo.


