sábado, 13 de septiembre de 2025

Choque y altercado en otro acceso de Chacabuco


Madrugada.
Esta madrugada se registró un accidente de tránsito que derivó en un entredicho en uno de los accesos a la ciudad de Chacabuco.


Volver a Chacabuquero.

Minifletes Elías

Una camioneta chocó con una valla que había sido colocada por la Municipalidad para cortar el tránsito en la mano ascendentes de Elguea - Román a la altura de la intersección con Mateo Barón.
Es uno de los puntos en los que se está llevando a cabo una obra publica.



Luego del choque hubo una discusión entre el conductor de la camioneta y unos agentes de tránsito por la señalización previa de las vallas.

Se pidió que interviniera la Policía.

Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Agredido y trasladado al Hospital desde el corredor nocturno de Chacabuco

- Corte de agua programado en un sector de Chacabuco

- Violento choque en el acceso

- Mix de Chacabuco: Sala llena -; Contra el suicidio - Reliquias de Los Ángeles

Todavía se habla de esto:

- Chocó, se fue y volvió: en Chacabuco

- Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco

- Bomberos: Incendio en un barrio y algo más

- Mujer accidentada en la ruta 7 en Chacabuco 

 - Motociclista accidentado en Chacabuco

- La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue

- Conflicto en el hotel alojamiento de Chacabuco

- Necrológicas I 

- Moto en llamas cerca de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)