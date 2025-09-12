viernes, 12 de septiembre de 2025

Bomberos: Incendio en un barrio y algo más

 


Esta tarde.

Los bomberos voluntarios fueron convocados esta tarde para combatir un incendio en un barrio.



Volver a Chacabuquero.

Se trató de un incendio que afectó a un contenedor de residuos en Solís y Cano.

Por otro lado, este sábado la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco festejará este sábado 13 de septiembre su 45° aniversario.

A las 9.00 habrá un desayuno en el cuartel. Posiblemente se haga sonar la sirena.

A las 10.00 se depositará una ofrenda floral en el cementerio en memoria de los bomberos fallecidos.

A las 20.00 será el acto protocolar en el cuartel y a las 21.30 la cena de camaradería.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco

- Mujer accidentada en la ruta 7 en Chacabuco 

 - Motociclista accidentado en Chacabuco

- La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue

- Conflicto en el hotel alojamiento de Chacabuco

- Necrológicas I 

- Moto en llamas cerca de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Cadenas de oración por un vecino de Chacabuco 

- Necrológicas I

- Accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco

- Mix:

ACA en Chacabuco

- La historia de Los Ángeles

- Recital de Jerónimo 

- Corte de agua programado para este fin de semana en Chacabuco

- Video: Grave choque en la zona céntrica de Chacabuco

- Familia de vecino de Chacabuco que sufrió triple fractura pide ayuda

- Choque en la ruta 7 entre un camión y una camioneta

- Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Un camión causó daños en Chacabuco

- Volcó el acoplado cargado con pollos en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)