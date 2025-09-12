Bomberos: Incendio en un barrio y algo más

Esta tarde.
Los bomberos voluntarios fueron convocados esta tarde para combatir un incendio en un barrio.
Se trató de un incendio que afectó a un contenedor de residuos en Solís y Cano.
Por otro lado, este sábado la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco festejará este sábado 13 de septiembre su 45° aniversario.
A las 9.00 habrá un desayuno en el cuartel. Posiblemente se haga sonar la sirena.
A las 10.00 se depositará una ofrenda floral en el cementerio en memoria de los bomberos fallecidos.
A las 20.00 será el acto protocolar en el cuartel y a las 21.30 la cena de camaradería.
