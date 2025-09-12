Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en una intersección que tiene semáforos en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron dos automóviles.
Personal del hospital asistió en el lugar al conductor de uno de los rodados.
Ocurrió en Solís y Moreno.
Los daños materiales fueron de importancia.
