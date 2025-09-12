viernes, 12 de septiembre de 2025

Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en una intersección que tiene semáforos en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Los dos autos y la ambulancia 

Participaron dos automóviles. 

Personal del hospital asistió en el lugar al conductor de uno de los rodados.

Ocurrió en Solís y Moreno.

Los daños materiales fueron de importancia.


