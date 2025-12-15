Le robaron y se enteró de la peor manera en Chacabuco

Este lunes
Uns vecina sufrió un robo esta madrugada y se enteró de una manera muy particular.
Volver a Chacabuquero.
Todo comenzó cuando un familiar la llamó por teléfono y le avisó que alguien había publicado en una red social el hallazgo de una bicicleta de mujer, y pensaba que era la suya.
La vecina estaba desconcertada porque según recordaba la bicicleta permanecía guardada en un sector de su casa desde hacía tiempo y no la había sacado de allí.
Revisando el registro de cámara de seguridad encontró un video en el que se veía a dos sujetos merodeando su vivienda. De esta manera logró establecer que bicicleta había sido robada alrededor de las 5 de la mañana.
Una captura del video:
La casa de la vecina está ubicada en Italia y pinto, y la bicicleta había sido encontrada por una persona que iba a trabajar en inmediaciones de San Luis y Castelli.
La vecina se comunicó con la persona que había publicado la bicicleta de esta manera pudo recuperarla.
Al parecer, al menos una de las personas que aparece el video ya fue identificada.
