Fueron aprobadas la ordenanza impositiva y la Tasa por Salud en Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía la mayoría del Concejo Deliberante de Chacabuco aprobó la ordenanza impositiva.
Volver a Chacabuquero.
De esta manera, se creó la Tasa por Salud para financiar el Hospital municipal y aumentos en tasas. Por ejemplo, el valor de la tasa por mantenimiento de la Red Vial se actualizará sobre la base del precio de los combustibles.
Cabe recordar que el valor de la tasa por Salud será de 10.000 pesos por propiedad para cada contribuyente.
Hubo pedidos para reabrir la internación en el Sanatorio.
Desde el bloque de Somos se consideró que la tasa por Salud roza la inconstitucionalidad porque hay vecinos que ya pagan por cobertura médica de manera particular.
El próximo paso es el tratamiento de la ordenanza en una asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Sería el 30 de diciembre de 2025.
En esta sesión también se aprobó el presupuesto municipal 2026.
