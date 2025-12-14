Homenajearon a un fallecido músico de Chacabuco

En una plaza.
En la tarde de hoy, el Intendente Municipal, Darío Golía, participó del homenaje en memoria de Diego Osvaldo Pugliese, conocido como “Leo”, en el día en que hubiera cumplido años. El acto fue organizado por Omar “Marci” Arabia, director de la Escuela de Actividades Culturales, junto a “Choco” Ferraro y los integrantes del grupo “La Rumbera”, con quienes compartió muchos años de recorrido musical.
Frente al domicilio del recordado guitarrista y autor musical, se descubrió una placa en su memoria, acompañados por familiares y amigos. El director de la EAC fue el encargado de abrir el acto, dando la bienvenida a los presentes y recordando la trayectoria artística de Pugliese.
Por su parte, el Jefe Comunal saludó a la familia del músico y expresó que no había mejor manera de recordarlo que en el día de su cumpleaños. Además, recordó los distintos encuentros que mantuvo con Leo durante sus primeros ocho años de gestión municipal, destacando su calidad artística, su humildad y su enorme talento como guitarrista.
Finalmente, Golía propuso que la plaza se convierta en un espacio donde los músicos puedan tocar y mantener vivo su recuerdo, y anunció que el próximo año, en esta misma fecha, se realizará el primer encuentro musical en homenaje a Leo Pugliese, un reconocimiento más que merecido a su legado cultural.
El homenaje concluyó con la presentación de La Rumbera, interpretando el tema con el que la banda y Leo solían iniciar sus actuaciones. En un momento especialmente emotivo, el tema fue interpretado también por su hijo, quien junto a la banda que integraba su padre en vida continúa su camino musical, siguiendo sus pasos.
