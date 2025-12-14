Que en paz descanse: Beatriz.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Norma Beatriz Viallalva de Rodríguez. Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Duberty 176.
Necrológicas recientes: QEPD
