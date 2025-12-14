domingo, 14 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Beatriz.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Norma Beatriz Viallalva de Rodríguez. Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Duberty 176.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en la zona de Chacabuco

- Grave accidente en el corredor nocturno de Chacabuco

- Todos los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Muerte en Rojas

- Allanamientos contra la producción y distribución de imágenes sexuales de menores

- Ya tiene fecha el Festival provincial de Tango y Folclore de Chacabuco

- Necrológicas II

- Daños en una vivienda 

- "No tenemos ni una gota de agua en este barrio de Chacabuco"

- Más datos del violento choque en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Se mantiene el pronóstico de lluvias y la alerta ampliada para Chacabuco y la zona

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Le robaron algo más


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)