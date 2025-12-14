domingo, 14 de diciembre de 2025

Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en la zona de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

El registro de lluvia de los bomberos voluntarios indicó que durante la madrugada en Chacabuco cayeron 22 milímetros de agua.



Volver a Chacabuquero.

Chancheria polleria Chacabuco
Hoy, inauguración

Esta mañana un vehículo quedó atrapado en el barro generado por la lluvia en Solís y Montesano. El conductor pidió ayuda a la Policía.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias para todo el día domingo en la zona de Chacabuco hay una buena noticia. 


Caribe flow chacabuco cervezas y tragos
Caribe Flow

Por el momento Chacabuco ha quedado fuera del área alcanzada por las alertas meteorológicas por tormentas fuertes.

Para esta noche se programó el Baile del Egresado ante el Palacio Municipal. En caso de lluvia el evento se realizará mañana.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Grave accidente en el corredor nocturno de Chacabuco

- Todos los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Muerte en Rojas

- Allanamientos contra la producción y distribución de imágenes sexuales de menores

- Ya tiene fecha el Festival provincial de Tango y Folclore de Chacabuco

- Necrológicas II

- Daños en una vivienda 

- "No tenemos ni una gota de agua en este barrio de Chacabuco"

- Más datos del violento choque en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Se mantiene el pronóstico de lluvias y la alerta ampliada para Chacabuco y la zona

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Le robaron algo más




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)