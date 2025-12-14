Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en la zona de Chacabuco

Para tener en cuenta.
El registro de lluvia de los bomberos voluntarios indicó que durante la madrugada en Chacabuco cayeron 22 milímetros de agua.
Esta mañana un vehículo quedó atrapado en el barro generado por la lluvia en Solís y Montesano. El conductor pidió ayuda a la Policía.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias para todo el día domingo en la zona de Chacabuco hay una buena noticia.
Por el momento Chacabuco ha quedado fuera del área alcanzada por las alertas meteorológicas por tormentas fuertes.
Para esta noche se programó el Baile del Egresado ante el Palacio Municipal. En caso de lluvia el evento se realizará mañana.
