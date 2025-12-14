Dos jóvenes músicos de Chacabuco participan en el Pre Baradero

Concursantes.
Dos alumnos de la academia de Marcelo Ferrer, cantautor de Chacabuco, están participando en el Pre Baradero.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Valentina Ibáñez Lorenzo acompañada por Alejo González. Participan en la categoría Solista vocal.
La primera etapa se desarrolló ayer en Alberti.
Alejo González fue destacado por el jurado como músico acompañante.
La próxima será los días 5, 6 y7 de febrero en Baradero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Video y queja: "Estoy preocupado por el mal estado de esta ruta de Chacabuco"
- Canchas mojadas en Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en la zona de Chacabuco
- Grave accidente en el corredor nocturno de Chacabuco
- Todos los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Allanamientos contra la producción y distribución de imágenes sexuales de menores
- Ya tiene fecha el Festival provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- "No tenemos ni una gota de agua en este barrio de Chacabuco"
- Más datos del violento choque en un barrio de Chacabuco
- Se mantiene el pronóstico de lluvias y la alerta ampliada para Chacabuco y la zona
- Incidentes en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario