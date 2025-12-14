domingo, 14 de diciembre de 2025

Dos jóvenes músicos de Chacabuco participan en el Pre Baradero

 


Concursantes.

Dos alumnos de la academia de Marcelo Ferrer, cantautor de Chacabuco, están participando en el Pre Baradero.



Se trata de Valentina Ibáñez Lorenzo acompañada por Alejo González.  Participan en la categoría Solista vocal.

La primera etapa se desarrolló ayer en Alberti. 

Alejo González fue destacado por el jurado como músico acompañante.

La próxima será los días 5, 6 y7 de febrero en Baradero.


