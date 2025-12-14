domingo, 14 de diciembre de 2025

Grave accidente en el corredor nocturno de Chacabuco

 

Accidente en el acceso a Chacabuco corredor nocturno

Esta noche.

Esta noche se registró un accidente de tránsito en el corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Un motociclista fue trasladado al Hospital en ambulancia. 

Según los vecinos esquivó un auto y chocó contra el separador de carriles del acceso. Salió despedido y cayó sobre el pavimento de la mano ascendente. Se golpeó la cabeza y perdió la consciencia.

Ocurrió entre Espora y Sargento Cabral.


Otro. En la noche del sábado un camioneta Ford Ranger chocó con un montículo y despistó en la Variante Chacabuco de la Autopista.

El conductor, de apellido Ávalo, fue trasladado al Hospital en ambulancia.

