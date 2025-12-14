Grave accidente en el corredor nocturno de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en el corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un motociclista fue trasladado al Hospital en ambulancia.
Según los vecinos esquivó un auto y chocó contra el separador de carriles del acceso. Salió despedido y cayó sobre el pavimento de la mano ascendente. Se golpeó la cabeza y perdió la consciencia.
Ocurrió entre Espora y Sargento Cabral.
Otro. En la noche del sábado un camioneta Ford Ranger chocó con un montículo y despistó en la Variante Chacabuco de la Autopista.
El conductor, de apellido Ávalo, fue trasladado al Hospital en ambulancia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Todos los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Allanamientos contra la producción y distribución de imágenes sexuales de menores
- Ya tiene fecha el Festival provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- "No tenemos ni una gota de agua en este barrio de Chacabuco"
- Más datos del violento choque en un barrio de Chacabuco
- Se mantiene el pronóstico de lluvias y la alerta ampliada para Chacabuco y la zona
- Incidentes en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario