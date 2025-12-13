sábado, 13 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Raquel.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

- Sonia Raquel Fabricio. Falleció a los 67 años. Casa de duelo: Entre Ríos 181. Sepelio a las 16.00.


Necrológicas recientes: QEPD


Todavía se habla de esto: 

