Concurso de precios para vender un camión Ford

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. llama a Concurso de Precios para la venta de un vehículo de su propiedad.
Bien a enajenar: Camión marca FORD, modelo F-7000, año 1976, dominio RQR805, motor MERCEDES BENZ 341912-10-003962, chasis KA6LSC-11924; y grúa MUNK, cap máx 5000 kg.
El camión con grúa objeto del presente Concurso de Precios se vende en el estado en que se encuentra, pudiendo ser inspeccionado por los interesados antes de la presentación de ofertas. La unidad será transferida indefectiblemente a nombre del adjudicatario, no admitiéndose la venta sin transferencia en el Registro del Automotor.
Se deja constancia de que existe la posibilidad de concretar la venta del camión con la grúa en conjunto o bien de manera separada, según las condiciones que se acuerden.
Precio base de venta: pesos diecisiete millones con 00/100 ($17.000.000,00).
Forma de presentación de ofertas: Los interesados deberán presentar su oferta en sobre cerrado en la sede de la Cooperativa, sita en calle Laprida 277, por ante la Oficina de Compras de la Entidad hasta el día 14 de enero de 2026 a las 13 hs.
Cada oferta deberá contener:
- Nombre, apellido y DNI o CUIT del oferente.
- Domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto.
- Precio ofrecido, en números y letras.
Apertura de sobres: Se realizará en acto público en la sede social el día 17 de enero de 2026 a las 10 hs., en presencia de la Junta Ejecutiva del Consejo de Administración y Oficina de Compras.
Condiciones de venta:
El camión se transfiere en el estado en que se encuentra, libre de deudas y gravámenes, con toda la documentación correspondiente.
La venta se instrumentará mediante contrato de compraventa y posterior transferencia en el Registro de la Propiedad Automotor. El precio deberá abonarse dentro de los cinco (05) días de notificada la adjudicación.
En caso de igualdad de ofertas, se pedirá que se mejoren las mismas.
Consultas y visitas: Los interesados podrán solicitar información adicional y coordinar la inspección del vehículo al teléfono +54 9 235252-2957, correo marcela.compras@cech.com.ar.
Observaciones: La Cooperativa se reserva el derecho de aceptar la mejor oferta, rechazar todas las presentadas o declarar desierto el presente concurso, sin derecho a reclamo por parte de los oferentes.
