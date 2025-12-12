viernes, 12 de diciembre de 2025

Todos los ternados de la Fiesta del Deporte de Chacabuco

 


Datos.

Este viernes por la Mañana la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer a los nominados para la Fiesta del Deporte 2025.



El evento se celebrará el sábado por la noche frente al Palacio Municipal. En caso de lluvia se posterga para el martes.


Terna de Billar

Ariel Forti

Adrián Forti

Ricardo Presa


Terna Pool

Tobías Di Napoli

Bruno Fiori

Bautista Blasco


Terna de Bochas

Omar Milione

Javier Giorgini

Jesús Tapia

Terna de Gimnasia Deportiva

Josefina Pascual

Sol Quinteros

Francina Bustos



Terna Pelota a Paleta

Álvaro Marzano

Nelson Cian

Marcos Caballeri



Terna Ajedrez

Rafael Stefano

Claudio Genaro

Thiago Herrera


Terna Boxeo

Estefanía Salerno

Cristian Cardoso

Nicolás Loureyro



Terna Tenis

Dante Masci

Dante Felice

Dante Scalise



Terna de tiro

Onofre Francischetti

Daniel Falabella

Damián Godoy


Terna Judo

Tomas Iriart

Aníbal Sierra

Gabriel Litardo


Terna de natación

María Mesuro

Leonardo Dresti

Agustina De Paulo



Terna de Golf

Pablo Levato

Dante Rubino

María Victoria Villanueva


Terna de Patín

Mora Dos Santos

Isabella Daniele

Lucía Gomez Portal



Terna de Atletismo

Mauro Rozza

Juanita Fernández

Juan Cámera



Terna de Ciclismo de Pista y Ruta Masculino

Javier Cieri

Juan Castillo

Facundo Maydana


Terna de Ciclismo Femenino

Zaira Rojas

Mayra Lara

María Alejandra Coron


Terna de Rural Bike

Federico Di Bello

Tiziano Escobar

Andrés Chuliver


Terna Duatlón y Triatlón

Guido Díaz

Pablo Vitagliano

Juan Espíndola


Terna de Pato

Juani Lanfranco

Narciso Díaz

Juan Sebastián Sofía



Terna de Deportes Ecuestres

Isabel Giménez

Sebastián Cairo

Francisco Magdalena


Terna  de Cestoball

Florencia Recchia

Maricel Álvarez

Marilyn Prieto


Terna de Motociclismo

Marcos Barrios

Manuel Frontera

Ezequiel Artola


Terna de Karting

Mariano Enwerda

Cristian Marveggio

Agustín Erculi


Terna Automovilismo

Jorge Purita

Alejo Purita

Elio Craparo



Terna de Rugby

Pedro Peláez Ibarguren

Thiago D'Andrea

Agustín Rowan


Terna de Voley

Morena Bonópera

Constanza Núñez

Magdalena Vita



Terna de Handball

Sol Olivera

Emanuel Marino

Eloy Valdesogo



Terna Hockey

Amparo Uelan (Club Atlético Porteño)

Inés Recalde (Club social)

Lucía Cayssials (Club Social)



Terna de padel

Leo Arce

Lola Toledo

Maia Roig



Terna de Básquet

Zotarelli Julieta

Scandizzo Felipe

Monzón Bautista


Terna de fútbol masculino 

Benjamín Curaratti

Tomas Fernández

Valentín Cayssials


Terna de fútbol femenino

Abigail Lopez

Catalina Lopez

Sofía Martínez


♿ Deportes paralímpicos

Fútbol PCD

Polaco Iñiguez

Mariano Montes

Brandon Dolinsky


Terna de Goalball

Nabil Ferrari

Luis Olartes

Alexis Ardiles


Terna de Boccia

Clara Ansolá

Diego Frangolino

Hernán Modica


Terna de basquet en silla de ruedas 

Cristina Valdiviezo

Jorge Mateo

Elena Tabares


Terna de atletismo

Sebastian Poltrone

Lautaro Guajardo

Leticia Correa



