Todos los ternados de la Fiesta del Deporte de Chacabuco

Datos.
Este viernes por la Mañana la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer a los nominados para la Fiesta del Deporte 2025.
Volver a Chacabuquero.
El evento se celebrará el sábado por la noche frente al Palacio Municipal. En caso de lluvia se posterga para el martes.
Terna de Billar
Ariel Forti
Adrián Forti
Ricardo Presa
Terna Pool
Tobías Di Napoli
Bruno Fiori
Bautista Blasco
Terna de Bochas
Omar Milione
Javier Giorgini
Jesús Tapia
Terna de Gimnasia Deportiva
Josefina Pascual
Sol Quinteros
Francina Bustos
Terna Pelota a Paleta
Álvaro Marzano
Nelson Cian
Marcos Caballeri
Terna Ajedrez
Rafael Stefano
Claudio Genaro
Thiago Herrera
Terna Boxeo
Estefanía Salerno
Cristian Cardoso
Nicolás Loureyro
Terna Tenis
Dante Masci
Dante Felice
Dante Scalise
Terna de tiro
Onofre Francischetti
Daniel Falabella
Damián Godoy
Terna Judo
Tomas Iriart
Aníbal Sierra
Gabriel Litardo
Terna de natación
María Mesuro
Leonardo Dresti
Agustina De Paulo
Terna de Golf
Pablo Levato
Dante Rubino
María Victoria Villanueva
Terna de Patín
Mora Dos Santos
Isabella Daniele
Lucía Gomez Portal
Terna de Atletismo
Mauro Rozza
Juanita Fernández
Juan Cámera
Terna de Ciclismo de Pista y Ruta Masculino
Javier Cieri
Juan Castillo
Facundo Maydana
Terna de Ciclismo Femenino
Zaira Rojas
Mayra Lara
María Alejandra Coron
Terna de Rural Bike
Federico Di Bello
Tiziano Escobar
Andrés Chuliver
Terna Duatlón y Triatlón
Guido Díaz
Pablo Vitagliano
Juan Espíndola
Terna de Pato
Juani Lanfranco
Narciso Díaz
Juan Sebastián Sofía
Terna de Deportes Ecuestres
Isabel Giménez
Sebastián Cairo
Francisco Magdalena
Terna de Cestoball
Florencia Recchia
Maricel Álvarez
Marilyn Prieto
Terna de Motociclismo
Marcos Barrios
Manuel Frontera
Ezequiel Artola
Terna de Karting
Mariano Enwerda
Cristian Marveggio
Agustín Erculi
Terna Automovilismo
Jorge Purita
Alejo Purita
Elio Craparo
Terna de Rugby
Pedro Peláez Ibarguren
Thiago D'Andrea
Agustín Rowan
Terna de Voley
Morena Bonópera
Constanza Núñez
Magdalena Vita
Terna de Handball
Sol Olivera
Emanuel Marino
Eloy Valdesogo
Terna Hockey
Amparo Uelan (Club Atlético Porteño)
Inés Recalde (Club social)
Lucía Cayssials (Club Social)
Terna de padel
Leo Arce
Lola Toledo
Maia Roig
Terna de Básquet
Zotarelli Julieta
Scandizzo Felipe
Monzón Bautista
Terna de fútbol masculino
Benjamín Curaratti
Tomas Fernández
Valentín Cayssials
Terna de fútbol femenino
Abigail Lopez
Catalina Lopez
Sofía Martínez
♿ Deportes paralímpicos
Fútbol PCD
Polaco Iñiguez
Mariano Montes
Brandon Dolinsky
Terna de Goalball
Nabil Ferrari
Luis Olartes
Alexis Ardiles
Terna de Boccia
Clara Ansolá
Diego Frangolino
Hernán Modica
Terna de basquet en silla de ruedas
Cristina Valdiviezo
Jorge Mateo
Elena Tabares
Terna de atletismo
Sebastian Poltrone
Lautaro Guajardo
Leticia Correa
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Video: "Arrojaron pirotecnia peligrosa en mí casa de Chacabuco"
- Por la inestabilidad meteorológica ya se suspendió un evento en Chacabuco
- Sobre un fallecimiento en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Motos y licencias retenidas en Chacabuco hasta por usar el celular
- Agradecimiento a un médico de Chacabuco
- Presupuesto 2026 de Chacabuco: hay fondos para viviendas y el pavimento de Perón se queda en cero
- Niña de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para un estudio médico
- Alerta Meteorológica a corto plazo para Chacabuco y la zona
- Se conoció el monto de la Tasa por Salud de Chacabuco
- Robo, persecución y caída en la madrugada de Chacabuco
- "Buen gesto" de los padres de un infractor en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario