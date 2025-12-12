viernes, 12 de diciembre de 2025

Video: "Arrojaron pirotecnia peligrosa en mí casa de Chacabuco"

 


Nota pedida.

Ayer por la noche cerca de las 21.00 alguien arrojó un producto pirotécnico peligroso. Explotó en el patio delantero de mí casa y una cámara de seguridad captó el fogonazo y el ruido.



Video de la explosión:



Mí hijo y mí perro estaban ahí adelante y la vecina también estaba sentada en su patio delantero.

Pasó en el barrio UOCRA de Chacabuco.

Si son mayores, están y muy mal de la cabeza. Si son menores, que los padres les compren más vale una remera o un pantalón en vez de esos explosivos.


Leandro 


