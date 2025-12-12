viernes, 12 de diciembre de 2025

Cortes programados de energía en Chacabuco

 

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día Sábado 13 de diciembre de 2025 efectuará dos cortes de energía eléctrica en la ciudad.



Volver a Chacabuquero.


El primero será en el Alimentador Nº 4, desde las 06:00 hasta las 6:45 afectando las zonas delimitadas por las siguientes calles:

- Solís, Villegas, Cerrito y Moreno.

- Pueyrredón, Soler, Vias del Ferrocarril, Deán Funes, Av. E. Román, Av. Lamadrid, Maipú y Alvear.

- también los barrios Parque Chacabuco y Liga Amas de Casa.

El segundo será en Cámara Nº 20, en el horario 7:00 a 12:00 afectando la zona delimitada por las calles:

- San Lorenzo, Francia, Av. Perón y Soler.

- Barrio San Cayetano.

- CAPS Rene Favaloro.

Se suspenden por lluvia 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Susto en el centro de Chacabuco

- Concurso de precios para vender un camión Ford

- Fiestas en otras ciudades de la región donde está Chacabuco

- Todos los ternados de la Fiesta del Deporte de Chacabuco

- Necrológicas I

- Video: "Arrojaron pirotecnia peligrosa en mí casa de Chacabuco"

- Por la inestabilidad meteorológica ya se suspendió un evento en Chacabuco

- Sobre un fallecimiento en Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Motos y licencias retenidas en Chacabuco hasta por usar el celular

- Agradecimiento a un médico de Chacabuco

- Mix:

- Paracaidistas de Chacabuco

- Presentan la Fiesta

- Bacheo en una ruta

- Presupuesto 2026 de Chacabuco: hay fondos para viviendas y el pavimento de Perón se queda en cero

- Niña de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para un estudio médico

- Alerta Meteorológica a corto plazo para Chacabuco y la zona

- Se conoció el monto de la Tasa por Salud de Chacabuco

- Necrológicas I

- Robo, persecución y caída en la madrugada de Chacabuco

- "Buen gesto" de los padres de un infractor en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)