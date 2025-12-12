Cortes programados de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada, informa a la comunidad que el día Sábado 13 de diciembre de 2025 efectuará dos cortes de energía eléctrica en la ciudad.
El primero será en el Alimentador Nº 4, desde las 06:00 hasta las 6:45 afectando las zonas delimitadas por las siguientes calles:
- Solís, Villegas, Cerrito y Moreno.
- Pueyrredón, Soler, Vias del Ferrocarril, Deán Funes, Av. E. Román, Av. Lamadrid, Maipú y Alvear.
- también los barrios Parque Chacabuco y Liga Amas de Casa.
El segundo será en Cámara Nº 20, en el horario 7:00 a 12:00 afectando la zona delimitada por las calles:
- San Lorenzo, Francia, Av. Perón y Soler.
- Barrio San Cayetano.
- CAPS Rene Favaloro.
Se suspenden por lluvia
