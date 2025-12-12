Susto en el centro de Chacabuco

Emergencia.
Esta tarde se registró una emergencia en la zona céntrica de Chacabuco.
Hubo un problema eléctrico que generó mucho humo en un confitería.
Al ver esta situación los vecinos llamaron a los bomberos y a la Policía.
Finalmente todo se solucionó rapidamente y no tuvo que desplazar un autobomba al lugar.
Ocurrió en inmediaciones de Moreno y Primera Junta.
