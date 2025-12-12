viernes, 12 de diciembre de 2025

Susto en el centro de Chacabuco

 


Emergencia.

Esta tarde se registró una emergencia en la zona céntrica de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Hubo un problema eléctrico que generó mucho humo en un confitería. 

Al ver esta situación los vecinos llamaron a los bomberos y a la Policía. 

Finalmente todo se solucionó rapidamente y no tuvo que desplazar un autobomba al lugar.

Ocurrió en inmediaciones de Moreno y Primera Junta.


