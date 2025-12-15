lunes, 15 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

 Que en paz descanse: Oscar.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Ángel Oscar Stella. Falleció a los 81 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio: 16 de septiembre de 2025.


Necrológicas recientes: QEPD


