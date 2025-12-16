martes, 16 de diciembre de 2025

Llamativo robo denunciado en la noche de Chacabuco

 

Madrugada.

De la madrugada una vecina puso en conocimiento de la policía un robo ocurrido en una vivienda.



Según trascendió la vecina habría dicho que es la cuidadora de una mujer de alrededor de 86 años. Ambas estaban durmiendo cuando en medio de la noche dos personas sexo masculino y una de sexo femenino ingresaron a la casa y sustrajeron distintos elementos como un televisor de 42 pulgadas. 

El trío se retiró del lugar rápidamente. 

Ocurrió en inmediaciones de Solís y Olavarría cerca de las 2 de la mañana. 

La Policía estableció un operativo de busqueda en la ciudad de Chacabuco.

En la zona hay varias cámaras del sistema de monitoreo municipal y privados que podrían aportar datos a la investigación.


