Llamativo robo denunciado en la noche de Chacabuco

Madrugada.
De la madrugada una vecina puso en conocimiento de la policía un robo ocurrido en una vivienda.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Según trascendió la vecina habría dicho que es la cuidadora de una mujer de alrededor de 86 años. Ambas estaban durmiendo cuando en medio de la noche dos personas sexo masculino y una de sexo femenino ingresaron a la casa y sustrajeron distintos elementos como un televisor de 42 pulgadas.
El trío se retiró del lugar rápidamente.
Ocurrió en inmediaciones de Solís y Olavarría cerca de las 2 de la mañana.
La Policía estableció un operativo de busqueda en la ciudad de Chacabuco.
En la zona hay varias cámaras del sistema de monitoreo municipal y privados que podrían aportar datos a la investigación.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Fotos del Baile del Egresado de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Le robaron y se enteró de la peor manera en Chacabuco
- Declaración de quiebra en Chacabuco
- Fue publicado un estudio sobre una peligrosa enfermedad en Chacabuco
- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Fue aprobada la ordenanza impositiva y la Tasa por Salud en Chacabuco
- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
- Daños en una vivienda de Chacabuco
- Retuvieron motos guiadas por menores en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario