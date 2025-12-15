- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco 

Publicación.
Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 llama a Licitación Privada para el otorgamiento de la concesión para la explotación del kiosco en el establecimiento educativo domiciliado en Pueyrredon 121 .
BASES LEGALES: DECRETO 4767/72 modificado por el 355/73 y por el decreto ley 9533/80 cap.IV .
VALOR DEL PLIEGO : $ 10.000 ( diez mil pesos)
LUGAR de compra del mismo en el Establecimiento, en horario escolar.
Venta desde el 17/12 al 26/12 .
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: EN LA ESCUELA HASTA EL 5 de Enero del 2026.
El dia 6/1/26 a la 10:00 hs. se abrirán los sobres:
Base de la Oferta: canon mensual sugerido $ 420.000
Consultas al celular de la cooperadora: 2352-525240
