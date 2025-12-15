lunes, 15 de diciembre de 2025

Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco

Publicación.

Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 llama a Licitación Privada para el otorgamiento de la concesión para la explotación del kiosco en el establecimiento educativo domiciliado en Pueyrredon 121 .



BASES LEGALES: DECRETO 4767/72 modificado por el 355/73 y por el decreto ley 9533/80 cap.IV . 

VALOR DEL PLIEGO : $ 10.000 ( diez mil pesos) 

LUGAR de compra del mismo en el Establecimiento, en horario escolar. 

Venta desde el 17/12 al 26/12 . 

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: EN LA ESCUELA HASTA EL 5 de Enero del 2026.

El dia 6/1/26 a la 10:00 hs. se abrirán los sobres:

Base de la Oferta: canon mensual sugerido $ 420.000 

Consultas al celular de la cooperadora: 2352-525240



