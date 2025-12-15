Declaración de quiebra en Chacabuco

Edicto.
El Juzgado Civil y Comercial Nº 4 del D. Jud. de Junín - Bs. As. a cargo de la Dra. María Fabiana Patiño, Sec. Única, hace saber por cinco días que el 18 de junio de 2025 se ha decretado la quiebra Ricardo Maximiliano Vega, DNI Nº 29.652.123, con domicilio en calle Balcarce Nº 61 de la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.
Volver a Chacabuquero.
Síndico: Cr. Sebastian Negri, Veinte de Septiembre Nº 68 de Junín, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 09 a 12 y de 14 a 17., ante quien los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación hasta el día 05 de marzo de 2026.
Prohíbase a los terceros hacer pagos a la fallida, los que serán ineficaces. Ordenar a la fallida y a terceros que entreguen al Síndico todos los bienes y documentación de aquel, bajo las penas y responsabilidades de ley. Intimar a la deudora para que entregue al Síndico dentro de las 24 horas toda la documentación relacionada con su contabilidad que no hubiere sido ya puesta a disposición del Juzgado.
El Síndico deberá presentar los informes individuales en fecha 20 de abril de 2026 e informe general en fecha 02 de junio de 2026. Autos: “Vega Ricardo Maximiliano s/Quiebra (Pequeña)”- Expte: Nº 4.964. Junín, ...de diciembre de 2025.
Publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Fue publicado un estudio sobre una peligrosa enfermedad en Chacabuco
- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Fue aprobada la ordenanza impositiva y la Tasa por Salud en Chacabuco
- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
- Daños en una vivienda de Chacabuco
- Retuvieron motos guiadas por menores en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Homenajearon a un fallecido músico de Chacabuco
- Todo termina con una alerta por tormentas fuertes en la zona de Chacabuco
- Caballo se cayó a un desagüe en Chacabuco
- Baile del Egresado postergado en Chacabuco
- Dos jóvenes músicos de Chacabuco participan en el Pre Baradero
- Video y queja: "Estoy preocupado por el mal estado de esta ruta de Chacabuco"
- Canchas mojadas en Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en la zona de Chacabuco
- Grave accidente en el corredor nocturno de Chacabuco
- Todos los ganadores de la Fiesta del Deporte de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario