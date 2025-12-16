martes, 16 de diciembre de 2025

Demorado cerca de un jardín de infantes de Chacabuco

 

Esta mañana.

La Policía de Chacabuco demoró esta mañana a un sujeto que estaba escondido a metros de un jardín de infantes.



Tiene 26 años. Los agentes lo encontraron dentro de un inmueble abandonado tras la alerta brindada por vecinos, que consideraron que sus movimientos eran sospechosos. Tenía un teléfono celular en su poder.

Al momento de ser identificado, se descubrió que pesaban sobre el sujeto dos pedidos de paradero por causas vinculadas a violación de medidas de restricción de acercamiento a terceros.

Ocurrió en Inmediaciones a Entre Ríos y Moreno.


