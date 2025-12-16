Demorado cerca de un jardín de infantes de Chacabuco

Esta mañana.
La Policía de Chacabuco demoró esta mañana a un sujeto que estaba escondido a metros de un jardín de infantes.
Volver a Chacabuquero.
Tiene 26 años. Los agentes lo encontraron dentro de un inmueble abandonado tras la alerta brindada por vecinos, que consideraron que sus movimientos eran sospechosos. Tenía un teléfono celular en su poder.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Al momento de ser identificado, se descubrió que pesaban sobre el sujeto dos pedidos de paradero por causas vinculadas a violación de medidas de restricción de acercamiento a terceros.
Ocurrió en Inmediaciones a Entre Ríos y Moreno.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Llamativo robo denunciado en la noche de Chacabuco
- Fotos del Baile del Egresado de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Le robaron y se enteró de la peor manera en Chacabuco
- Declaración de quiebra en Chacabuco
- Fue publicado un estudio sobre una peligrosa enfermedad en Chacabuco
- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Fue aprobada la ordenanza impositiva y la Tasa por Salud en Chacabuco
- Licitación Privada en la Escuela Técnica de Chacabuco
- Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
- Daños en una vivienda de Chacabuco
- Retuvieron motos guiadas por menores en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario