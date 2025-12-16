Golía fue al Baile y a una entrega de certificados por capacitaciones laborales

Actividad oficial en Chacabuco.
El Intendente Municipal, Darío Golía, acompañó a estudiantes que tuvieron ésta noche su Baile del Egresado 2025, tras la suspensión del día domingo por las condiciones climáticas.
Volver a Chacabuquero.
En una noche llena de color y con un imponente marco de vecinos y vecinas, la temática elegida fue "Noche Griega". Fueron 341 las parejas que bajaron por las escalinatas del Municipio.
Golía resaltó la importancia del esfuerzo en el camino recorrido para todos los egresados y egresadas, destacando la participación de todas las modalidades e instituciones educativas de Chacabuco e instó a todos a continuar construyendo ese camino y esa sociedad con los valores por lo que se trabaja cotidianamente.
Por otro lado, Golía, hizo entrega este lunes de los certificados a alumnos y alumnas que culminaron su formación en los cursos de Soldador y Carpintería Metálica, ofrecidos por el Instituto Provincial de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo Bonaerense.
Allí, estuvo presente la Directora de Gestión Territorial de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Garello, quien gestionó los cursos para Chacabuco, junto al Director de Gobierno, Silvio Núñez; el Director de Economía Social, Silvio Borghetti; y los capacitadores de los cursos, Romina Correa y Gastón Correa.
La jornada se desarrolló en el espacio de trabajo de la Cooperativa Unidos por el Trabajo, ubicado en el Sector Industrial Planificado. Previo a la atribución de diplomas, capacitadores y alumnos hicieron entrega al Intendente Municipal de una puerta y estructuras de hierro para cartelería de obra, fabricadas durante los cursos, que serán utilizadas por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio.
“Quiero felicitarlos y agradecerles por tomarse el tiempo de formarse, de calificarse, porque requiere un tiempo que uno le quita a otras actividades. Cada uno tiene sus familias, sus trabajos, sus tareas y decidieron dar un paso adelante, que tiene que ver con mejorar la situación laboral de cada uno pero también es un aporte a la comunidad”, comenzó en su alocución Golía, quien resaltó las gestiones para contar con los cursos y aseguró que “los próximos dos años vamos a profundizar este modelo de trabajo que impulsamos”.
