Mix de Chacabuco: Sala llena -; Contra el suicidio - Reliquias de Los Ángeles

Breves.
Llena. Esta noche en la Escuela de Actividades Culturales se presentó la película "La Vida de Cristo", que fue realizada en 1983 por un grupo de catequesis que coordinaba Marta Tarullo en el Cuartel IV, y las escuelas 15 y 38.
Volver a Chacabuquero.
Estuvieron presentes algunos de los actores que participaron en el proyecto, incluído Francisco Di Paolo, quien estuvo a cargo de la filmación.
En el auditorio estuvo el intendente Rubén Darío Golía.
Prevención. Este sábado desde las 19.00 en la plaza San Martín se llevará a cabo una jornada de prevención del suicidio adolescente. Participan entre otros el ballet Alma y Tradición y el grupo Enmascarados.
Los Angeles. Esta noche en la casa de la cultura se brindé una charla sobre la historia de Los Ángeles. Se trata de una estación que cuenta con un poblado y una sociedad de fomento. Se pusieron distintas reliquias recuperadas y una tesis que indica que el ejército grande de justo José de Urquiza pasó por la zona camino a la batalla de Caseros.
Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Chocó, se fue y volvió: en Chacabuco
- Choque en un cruce con semáforos en Chacabuco
- Bomberos: Incendio en un barrio y algo más
- Mujer accidentada en la ruta 7 en Chacabuco
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue
- Conflicto en el hotel alojamiento de Chacabuco
- Moto en llamas cerca de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Cadenas de oración por un vecino de Chacabuco
- Accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco
- Corte de agua programado para este fin de semana en Chacabuco
- Video: Grave choque en la zona céntrica de Chacabuco
- Familia de vecino de Chacabuco que sufrió triple fractura pide ayuda
- Choque en la ruta 7 entre un camión y una camioneta
- Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Un camión causó daños en Chacabuco
- Volcó el acoplado cargado con pollos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario