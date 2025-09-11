Accidente de tránsito en un barrio de Chacabuco

Anochecer.
En el anochecer de este jueves se registró un accidente de tránsito en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron en el mismo un auto y una bicicleta.
Se pidió asistencia médica para la persona que va en la bicicleta. Resultó ser un joven de 15 años que fue traslado al Hospital en ambulancia.
Ocurrió en inmediaciones de Insiarte y Junín.
