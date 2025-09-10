Mix de Chacabuco: Pavimento dañado - Fiesta del Alfajor - Golía con visitas

Breves.
Daño. Una vecina compartió la foto que encabeza esta nota. Según dijo, muestra cómo está de dañado el pavimento en Espora y Junín. Pidió que se arregle la calle.
Alfajor. Este domingo en Rawson se llevará a cabo la Fiesta del Alfajor Artesanal.
Habrá actividades desde las 10.00 como la Master Class de alfajores a cargo de Mirta Carabajal, Lu Pérez Pieroni y sus divertidas recetas para los más chicos con alfajoreros por un día; presentación de más de 80 productores de alfajor locales y de la región.
Espectáculos: Ballet Chuin Cumpa, Claudia Lomeña, Ramiro Cardona, Feeling B.A., La Bonita, y el cierre a cargo de Matías y Los Elegidos.
Además, elaboración del alfajor gigante, desfile criollo, premio al mejor alfajor, desfile institucional, feria de artesanos. Entrada gratuita.
Organiza la Asociación Cooperadora del CEA Nº 29 y la Municipalidad de Chacabuco.
Visitas. Este martes el intendente Rubén Darío Golía recibió en su despacho a los ex Combatientes de Malvinas Mario Feroldi, Julio Báez y Julio Báez.
Posteriormente, el intendente recibió en su despacho a los Consejeros Escolares, Juani Millán; Liliana Andriola e Ignacio Suárez, allí le agradeció el trabajo realizado hasta el momento y un minucioso repaso por las obras en ejecución, y como muestra la foto, se comenzó con la remodelación de la vereda por calle Pueyrredón de la escuela de Educación Media N°1, ubicada en la intersección con Reconquista.
En continuidad de esta obra se va a comenzar la vereda de la escuela N°1 por calle San Martín, hasta la puerta de lo que será la proyectada segunda Galería de Arte Municipal.
