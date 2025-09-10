miércoles, 10 de septiembre de 2025

Accidente en la ruta cerca de Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ruta 7 a unos pocos kilómetros de la ciudad de Chacabuco. 



Al parecer un motociclista sufrió una caída en inmediaciones de la denominada curva de coliqueo que se encuentra en kilómetro 219.

La policía y una ambulancia fueron al lugar.

El motociclista, de apellido Villalba, fue trasladado al Hospital.


