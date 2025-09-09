martes, 9 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Justa.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Justa García viuda de Di Palma. Falleció a los 103 años. Casa de duelo: Moreno 904. Sepelio a las 16.00




