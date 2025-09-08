lunes, 8 de septiembre de 2025

Vecina de Chacabuco alerta sobre llamados sospechosos

 


Nota pedida.

Me acaban de llamar supuestamente desde la Guardia del Hospital diciéndome que tienen guardada mi vacuna antigripal y que pase por ella.. 



Eso no es nada. Te mandan un código para que verifiques la misma, ahí es donde esta la trampa.. 

Aviso para que no caigan en el cuento del tío de estos sinvergüenzas.

Estén atentos

Firma:

Nadia


