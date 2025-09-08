Vecina de Chacabuco alerta sobre llamados sospechosos

Nota pedida.
Me acaban de llamar supuestamente desde la Guardia del Hospital diciéndome que tienen guardada mi vacuna antigripal y que pase por ella..
Volver a Chacabuquero.
Eso no es nada. Te mandan un código para que verifiques la misma, ahí es donde esta la trampa..
Aviso para que no caigan en el cuento del tío de estos sinvergüenzas.
Estén atentos
Firma:
Nadia
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque y discusión en un barrio de Chacabuco
- Problemas en un centro de votación de Chacabuco
- Elecciones 2025: ganadores y perdedores en Chacabuco
- Concejales y consejeros escolares electos en Chacabuco
- Una ambulancia que llevaba una bebe chocó con un caballo en Chacabuco
- Incendio de un auto en Chacabuco: creen que fue intencional
Todavía se habla de esto:
- Elecciones 2025: Fuerza Patria también ganó en la Cuarta Sección electoral y en la mayor parte de la provincia
- Elecciones 2025: resultado provisorio de Chacabuco
- Video: Elecciones en Chacabuco: Fuerza Patria festejó el triunfo
- Incendio en un monte de Chacabuco
- Judoka de Rawson subió al podio
- Video: Le robaron a un candidato a concejal de Chacabuco
- Problemas entre vecinos en los barrios de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario