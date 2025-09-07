Incendio en un monte de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró el incendio de árbol en un monte de la ciudad de Chacabuco.
Una dotación de bomberos voluntarios combatió el fuego. Esto evitó que las llamas se extendieran a otros árboles.
El fuego afectó a un pino ubicado en la intersección de las calles Moreno y 163.
Los vecinos del barrio no supieron indicar Cómo había comenzado este incendio.
