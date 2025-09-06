sábado, 6 de septiembre de 2025

Incidentes con demorados en la noche de Chacabuco

 

Madrugada.

Esta madrugada se volvieron a registrar incidentes en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.


Principalmente hubo problemas en el corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen.

En inmediaciones de la intersección con calle Espora, personal del Grupo de Apoyo Departamental demoró a dos sujetos los cuales fueron trasladados a la Comisaría por efectivos de la Policía.

Por otro lado, un masculino agredió a su pareja en cercanías de Falucho y Olavarría.

También sufrió violencia una vecina por parte de otras femeninas.

Por último, hubo motos circulando por la ciudad emitiendo ruidos molestos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Bomberos: Incendio en una vivienda

- Necrológicas III

 Todavía se habla de esto: 

- Necrológicas II

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Mix de Chacabuco: Renuncia - Movimiento de suelo y luminarias

- Choque en una avenida de Chacabuco: una mayor y una menor hospitalizadas

- Hay alerta amarilla para Chacabuco y la zona

- Encontraron un escorpión en una plaza de Chacabuco

- Nubes de tormenta en medio del veranito de Chacabuco

- Necrológicas I

- Declararon emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros municipios de la zona

- Fuerza Patria Chacabuco: "proponemos un proyecto de vida para los vecinos" 





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)