Incidentes con demorados en la noche de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se volvieron a registrar incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Principalmente hubo problemas en el corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen.
En inmediaciones de la intersección con calle Espora, personal del Grupo de Apoyo Departamental demoró a dos sujetos los cuales fueron trasladados a la Comisaría por efectivos de la Policía.
Por otro lado, un masculino agredió a su pareja en cercanías de Falucho y Olavarría.
También sufrió violencia una vecina por parte de otras femeninas.
Por último, hubo motos circulando por la ciudad emitiendo ruidos molestos.
