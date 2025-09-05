viernes, 5 de septiembre de 2025

Encontraron un escorpión en una plaza de Chacabuco

 


Prevención.

En los últimos días se encontró un escorpión en una plaza de la ciudad de Chacabuco. 



Esto derivó en un operativo de pulverización que llevó a cabo el área de Bromatología de la Municipalidad. 

El paseo donde ocurrió esta situación es la plaza 5 de agosto que está ubicada en Máximo Gil y La Rioja.



