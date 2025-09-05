Encontraron un escorpión en una plaza de Chacabuco

Prevención.
En los últimos días se encontró un escorpión en una plaza de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Esto derivó en un operativo de pulverización que llevó a cabo el área de Bromatología de la Municipalidad.
El paseo donde ocurrió esta situación es la plaza 5 de agosto que está ubicada en Máximo Gil y La Rioja.
