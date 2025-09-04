jueves, 4 de septiembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- Lidia Haydee Arostegui. 29 de agosto de 2025.

- Juan Domingo Dicundo. 29 de agosto de 2025.



