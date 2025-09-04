Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Lidia Haydee Arostegui. 29 de agosto de 2025.
- Juan Domingo Dicundo. 29 de agosto de 2025.
