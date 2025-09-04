Se cayó de una moto en Chacabuco

Trasladado al hospital.
Una persona de sexo femenino fue trasladada al hospital esta noche a raíz de las lesiones que sufrió al caer de una moto en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según informado por los vecinos la accidentada iba de acompañante y cayó al pavimento a poco de acá arrancará el rodado.
Se golpeó la espalda por lo cual fue convocado personal médico del nosocomio local.
Brindaron asistencia previa a la persona accidentada efectivos del grupo de apoyo departamental que pasaban por el lugar en camioneta.
Ocurrió en intersección de las calles San Lorenzo y Quintana.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Somos Chacabuco cerró la campaña con una reunión
- Hubo referencias a Chacabuco en las renuncias de candidatos de La Libertad Avanza de Junín
- Chocó y se fue en una intersección de Chacabuco
- Recuperó la moto que le robaron en Chacabuco
- Protesta ante una cooperativa de Chacabuco
- Así estará el tiempo en Chacabuco el domingo y después... habrá novedades
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Violento accidente en Chacabuco con una persona herida
- La Policía busca a los dueños de estos caballos
- Accidente en el centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Así estará el tiempo en Chacabuco el domingo y después... habrá novedades
- Novedad: El domingo habrá mesas de votación en un Club de Fútbol de Chacabuco
- Cantautor de Chacabuco se presenta en la ex Escuela de Mecánica de la Armada
- Video: Choque en la tarde de Chacabuco
- Dos accidentes en la ciudad de Chacabuco
- Ingresaron por la fuerza a un predio deportivo de Chacabuco
- Video: Queja de un vecino de un barrio
No hay comentarios:
Publicar un comentario