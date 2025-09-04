jueves, 4 de septiembre de 2025

Se cayó de una moto en Chacabuco

 


Trasladado al hospital. 

Una persona de sexo femenino fue trasladada al hospital esta noche a raíz de las lesiones que sufrió al caer de una moto en la ciudad de Chacabuco. 



Según informado por los vecinos la accidentada iba de acompañante y cayó al pavimento a poco de acá arrancará el rodado. 

Se golpeó la espalda por lo cual fue convocado personal médico del nosocomio local. 

Brindaron asistencia previa a la persona accidentada efectivos del grupo de apoyo departamental que pasaban por el lugar en camioneta.

Ocurrió en intersección de las calles San Lorenzo y Quintana.

