Pidieron asistencia para una persona hallada a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

Esta noche. Más datos.
La policía pidió asistencia médica por una persona que fue encontrada a la vera de la ruta 7 esta noche.
Volver a Chacabuquero.
El sujeto alegó que había sido atropellado por un auto.
Ocurrió a la altura de kilómetro 216.
Se llama Jesús Miguel Medina y tiene 29 años. Fue trasladado al Hospital de Chacabuco consciente.
Al parecer esta misma persona había sido identificada horas antes por personal de la Patrulla Rural cuando estaba caminando por la banquina. En dicha oportunidad comentó que venía desde Moreno.
